В РФ один из военных судов вынес приговор трем сыновьям липецкого попа Игоря Ащеулова. Их обвинили в попытке прорваться в Украину и присоединиться там к запрещенному российскими властями легиону "Свобода России".

Как передают Медиазона и SotaVision, 24-летний Иоанн Ащеулов приговорен к 17 с половиной годам заключения, а 20-летний Алексей и 19-летний Тимофей Ащеуловы получили по 17 лет (с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима).

Суд признал братьев виновными по нескольким статьям: в покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения госграницы группой лиц по предварительному сговору, а также попытке участия в деятельности террористической организации.

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По версии обвинения, "будучи противниками политических решений президента" и так назіваемой "спецоперации", братья Ащеуловы зимой 2022–2023 года решили присоединиться к легиону "Свобода России".

На суде парни подтвердили, что обстоятельства в материалах дела изложены верно, но признавать себя виновными в чем-либо отказались. Также они выступили с последним словом.

В частности, Иоанн Ащеулов заявил, что любой срок, который бы ему ни назначили, будет выглядеть "абсолютно блекло" на фоне гибели тысяч невиновных людей в Украине, а к приговору он относится как к "плате за то, чтобы не быть соучастником тех преступлений, которые совершает российское правительство".

"В последнем слове просят не судить строго и снисхождения - о таком я просить не буду, так как считаю свою позицию абсолютно правильной. Я считаю, что у вас нет свободы, поэтому вы и не можете ее дать мне", - заявил старший из братьев.

СМИ обратили внимание на то, что процесс над братьями Ащеуловыми был открытым для прессы, хотя обычно в РФ дела о госизмене рассматриваются в закрытом режиме, а к приговору суд пришел всего за три дня.

Дело батьев Ащеуловых

14 июня стало известно, что в РФ троих сыновей священника обвинили в госизмене из-за попытки пересечь границу и присоединиться к ВСУ. Следствие утверждает, что братьев Ащеуловых задержали в Курской области, когда они пытались пересечь границу с Украиной.

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