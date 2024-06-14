Следствие утверждает, что братьев задержали в Курской области России при попытке пересечь границу.

В РФ троих сыновей священника обвинили в госизмене из-за попытки пересечь границу и присоединиться к ВСУ.

Как сообщает "Медуза", во Второй западный окружной военный суд поступили материалы уголовного дела на троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова. Мужчин обвиняют в "покушении на госизмену" из-за попытки перейти границу и отправиться воевать в Украину.

Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, по данным росСМИ, обвиняют по трем статьям уголовного кодекса РФ: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения границы и попытка участия в деятельности террористической организации.

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Следствие утверждает, что братьев Ащеуловых задержали в Курской области, когда они пытались пересечь границу с Украиной, чтобы воевать на стороне ВСУ.

"Из карточки дела на сайте суда следует, что оно было зарегистрировано 4 июня… Дата предварительных слушаний пока не назначена", — пишет издание.

Игорь Ащеулов служит в Липецкой и Елецкой епархии с в 2004 года. Там сказали изданию "Правмир", что за время службы он "неоднократно нарушал распоряжения священноначалия", а его поведение "не соответствовало облику священнослужителя".

Омечается, что семья Ащеулова – многодетна, и жители местного села Озерки "часто видели их голодными", школу они не посещали. Озабоченные их состоянием соседи рассказывали, что пытались помочь семье, но священник от помощи отказывался.

В середине декабря 2014 года комиссия по опеке посетила дом священника и забрала из семьи девятерых несовершеннолетних из-за "отсутствия условий для их проживания". Их отправили в социально-реабилитационный центр, но уже через несколько недель детей вернули домой.

Преступления российских оккупантов

В РФ бывший заключенный, который пошел на войну против Украины, сбежал с фронта и совершил вооруженное нападение на двух женщин. Преступление совершено в Калужской области, возле монастыря Оптина пустынь. Злоумышленник остановил машину с двумя женщинами и открыл стрельбу в воздух и землю - в результате, одна из них получила ранение.

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