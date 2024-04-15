В ассортименте несколько моделей и принтов.

В российском Белгороде "тревожно" настолько, что на билбордах появилась реклама военных средств специальной защиты для детей.

Как сообщил украинский журналист Денис Казанский, фото рекламного щита опубликовали местные паблики. Местным предлагают несколько моделей "детских бронежилетов" - с разными принтами, с капюшоном и без.

"Реклама в Белгороде. Сво третий год шла по плану", - написал журналист.

Ситуация в Белгородской области

Как писал УНИАН, во время мартовского рейда РДК и "Легиона Свобода России" в приграничные районы Белгородской области российская армия активно применяла тяжелую артиллерию и авиацию. В результате было полностью уничтожено российское село Козинка.

Но и после завершения рейда российская авиация продолжает забрасывать Белгородскую область авиабомбами. Но теперь уже не целенаправленно, а вследствие технических сбоев.

В приграничных населенных пунктах Белгородской области, откуда были эвакуированы местные жители, процветает мародерство. К этому, вероятно, причастны российские военные.

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