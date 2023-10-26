На стене здания написали ряд оскорблений перед поджогом, заявляют росСМИ.

В России разгромили, разрисовали оскорблениями, а затем подожгли приемную двоюродного племянника лидера РФ Владимира Путина в Уренгое.

По данным проекта ВЧК-ОГПУ, речь идет о Романе Путине - бизнесмене и основателе политической партии "Россия без коррупции". РосСМИ показали кадры с места происшествия.

"Перед поджогом на стене написали ряд оскорблений", - указал проект.

Приемная Романа Путина находилась в гостинице, принадлежащей топливной компании "Роснефтегаз". ВЧК-ОГПУ намекнул, что именно за счет денег "Роснефтегаза" племянник диктатора открыл в гостинице свое "гнездышко".

Кто такой Роман Путин в России

Роман Путин - двоюродный племянник лидера РФ Владимира Путина, сын его двоюродного брата Игоря Путина. Ранее он работал на российскую ФСБ (2001 год). Также он занимал пост советника мэра Рязани по вопросам безопасности (с 2006 по 2009 год). С 2011 года Роман Путин является председателем совета директоров ООО "Группа компаний МРТ". Также он совладелец компании "МРТ-АВИА" (предприятие занимается производством гидропланов на территории РФ). В 2020 году Роман Путин учредил свою партию "Россия без коррупции". В настоящее время является директором ООО "Путин Консалтинг".

Путина предала топ-любовница Кабаева, заявили росСМИ

Ранее в росСМИ пронеслась информация, что Путину могла "вогнать нож в спину" известная любовница Алина Кабаева. Бывшая гимнастка изменила Путина с одним из его офицеров из личной службы охраны. Путин знает об этом романе. Его уведомили о встречах Кабаевой с любовником во вторник, 25 июля 2023 года. Отмечалось, что лидер РФ отреагировал на новость о предательстве Кабаевой весьма "вяло".

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