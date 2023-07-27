Старый мерин сильно сдал, выяснили журналисты.

Российский диктатор Владимир Путин получил "удар в спину" - его сожительница - гимнастка и медиа-менеджер Алина Кабаева, якобы увлеклась одним из офицеров, который входит в состав ее охраны.

Лидеру россиян во вторник, 25 июля, аккуратно преподнесли информацию, что у Кабаевой уже некоторое время развивается роман с офицером-охранником, сообщает Telegram-канал "Генерал СВР". По его данным, диктатор на такую информацию отреагировал вяло и даже не попытался узнать, как зовут нового фаворита его сожительницы.

Близкие к Путину сотружники Федеральной службы охраны якобы говорят, что в последнее время "старый мерин (кастрированный жеребец - Ред.) сильно сдал".

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"…Путину аккуратно сообщили, что… Кабаева, вероятно, увлеклась одним офицером из ее охраны, и якобы роман развивается уже некоторое время. Путин, который в последнее время открыто игнорирует Кабаеву и, даже находясь в одной резиденции, может не видится с ней совсем, вяло отреагировал на это сообщение…", - отмечается на канале.

Интересные новости России - что сообщалось о личной жизни Владимира Путина

Владимир Путин с 28 июля 1983 года по 2013 год был женат на стюардессе Людмиле Шкребневой. Позже СМИ писали, что у него роман с Людмилой Кабаевой. По сведениям журналистов, Кабаева родила Путину как минимум троих детей.

Бывший сотрудник Комитета госбезопасности Советского Союза Сергей Жирнов утверждал, что российский лидер - гей. Экс-шпион говорил, что диктатора влюблялся в мужчин, и один из его избранников - нынешний заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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