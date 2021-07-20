У учителя они просили денег на алкоголь, но преподаватель им отказал. В ответ на это они начали угрожать ему ножом, избили и заставили перевести им 10,5 тысяч рублей.

В селе Верх-Усугли Забайкальского края школьники украли мотоцикл, совершили разбойное нападение на полицейского и подожгли его машину, а также угрожали учителю ножом.

Об этом сообщается на сайте Тунгокоченского районного суда.

По данным ведомства, сначала 17-летние российские подростки проникли в гараж, чтобы угнать мотоцикл.

Спустя три месяца один из молодых людей в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейского. Он бил его колуном и кулаками.

В пресс-службе суда добавили, что после разбоя школьник отправился домой к местному жителю, где избил его табуретом. Когда табурет сломался, он взял металлический совок и продолжил бить мужчину по голове и ногам. После этого он вышел из дома, облил бензином и поджег автомобиль сотрудника полиции.

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По данным суда, после этого группа школьников пришла домой к своему учителю. Они просили денег на алкоголь, но преподаватель им отказал. В ответ на это они начали угрожать ему ножом, избили и заставили перевести им 10,5 тысяч рублей.

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Автор: Денис Прядко