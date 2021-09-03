Часть угроз адресовались партнеру РФ - Казахстану.

В России устроили новую истерику из-за проведения в Киеве саммита "Крымской платформы". В этот раз порцию заявлений в адрес Украины выдал скандальный депутат Госдумы от пропутинской "Единой России" Константин Затулин.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский, собрав в своем видеоблоге скандальные высказывания Затулина.

В эфире пропагандистского ресурса тот объявил Украину врагом России и заявил, что нужно сделать все, чтобы "такая Украина прекратила свое существование".

Он также заявил, что Украина "предала идею союза с Россией", а виноваты в этом якобы все жители страны. РФ, по словам депутата, должна "бороться за людей" в Украине и "финансировать эту работу".

Примечательно, что Затулин также внезапно начал угрожать Казахстану, который является союзником РФ и членом Таможенного союза.

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"Сотрудничайте с Россией, никто не посягает на прошлое, не требует от вас вернуть Северный Казахстан, еще что-либо. Не сотрудничаете с Россией - значит открываете "ящик Пандоры" и претензии действительно могут быть выдвинуты. Украина тоже могла бы сохранить Крым и даже Севастополь в своем составе, если бы вела себя порядочно и честно по отношению к России", - заявил он.

Таким образом, в России в очередной раз признали факт оккупации части территории Украины и агрессии против нее.

"Никакие украинские националисты не могли бы так лихо разжигать антироссийские настроения, как это делают сами российские власти", - резюмирует Казанский.

Ранее РФ ввела санкции против двух нардепов от пророссийской ОПЗЖ, журналист объяснил, почему это произошло.

Автор: Юрий Годован