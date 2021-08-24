Накануне участвовать в работе "Крымской платформы" Россию пригласил Владимир Зеленский.

В МИД РФ отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне пригласил Россию к участию в "Крымской платформе".

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва не видит возможности участвовать в работе платформы, пишет ТАСС. Причиной она назвала ее "циничную антироссийскую направленность".

"Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях", - заявила Захарова.

Она также пригласила "иностранных партнеров" посетить оккупированный Крым.

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23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает аннексировавшую Крым Россию к участию в "Крымской платформе". "Россия когда-нибудь поставит свою подпись под решениями "последнего саммита в Ялте" перед возвратом Крыма", - сказал президент во время своего заключительного слова на платформе.

"Крымская платформа" в Киеве

23 августа в Киеве открыли постоянный Офис "Крымской платформы" по деоккупации полуострова.

Офис открылся на улице Липская в Печерском районе столицы в здании государственной резиденции напротив гостиницы "Киев".

Участие в церемонии принимали президент Украины Владимир Зеленский и главы международных делегаций, которые прибыли в Украину с целью участия в учредительном саммите "Крымской платформы". Зеленский сказал, что в восторге от современного офиса, потому что он "выглядит прекрасно".

Автор: Юрий Годован