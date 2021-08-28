Речь идет о Юлии и Сергее Левочкиных.

В санкционный список России, который состоит из граждан Украины, 20 августа попали нардепы от пророссийской партии ОПЗЖ.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский в своем Телеграм-канале. Фамилии нардепов также можно увидеть на официальном "портале правовой информации" РФ.

Речь идет о депутатах Юлии и Сергее Левочкиных. Казанский предположил, что к этому может быть причастен кум Путина Виктор Медведчук из-за вероятного раскола в партии.

"Причем, скорее всего, организовал эти санкции Медведчук, который таким образом пытается не допустить усиления группы Бойко-Левочкина в ОПЗЖ и предотвратить отжать у него партию. Интересно, как теперь будут объяснять эти санкции электорату в самой ОПЗЖ?",- пишет журналист.

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"Если Левочкин под санкциями России заслуженно, то почему он не исключен из партии и из фракции? Как, имея в своих рядах таких людей, ОПЗЖ собирается налаживать обещанный диалог с Россией? Ведь получается, что Москва открыто выражает недоверие партии, которая позиционирует себя как пророссийская. Что будет дальше с Бойко, который является ближайшим партнером Левочкина? Ведь это фактически черная метка и ему, бывшему кандидату в президенты Украины!",- добавляет он.

Казанский замечает, что если санкции ввели незаконно, становится непонятным, как партия будет договариваться с Москвой, "которая уже бьет по своим, чтобы чужие боялись".

Как сообщал УНИАН, ранее Россия запретила въезд на свою территорию известной украинской сепаратистке Виктории Шиловой. Как считает сама Шилова, это решение "организовал" непосредственно Медведчук.

Автор: Иван Бойко