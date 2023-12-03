В России показывают кадры застреленной "Мурки" и утверждают, что она была опасна и могла напасть на людей.

В России силовики застрелили леопарда Мурку, сбежавшую из частного дома в Ставропольском крае, не придумав, как иначе поймать животное.

Инцидент случился минувшей ночью: вызов о сбежавшем леопарде поступил в спасательную службу станицы Незлобной, пишет Mash.

Животное металось по окрестностям, не зная, где спрятаться. В итоге полицейские вместе со спасателями обнаружили леопарда на дереве через пару часов с момента побега. В охоте на леопарда участвовала команда из 57 человек.

"Его застрелили, чтобы не создавать угрозы местным жителям", - говорится в сообщении.

РосСМИ утверждают, что леопард ночью напал на своего хозяина 47-летнего Дмитрия Б., который впоследствии отказался от госпитализации. У него медики зафиксировали рваные раны головы и уха в связи с нападением хищника.

Жертвой российских силовиков стала 7-летняя персидский леопард Мурка. Ее подарили россиянину в честь дня рождения.

Позже Mash показал видео о том, как силовики "ловили" леопарда. В кадре полицейские отмечали, что животное искало место, чтобы спрятаться.

"Пацаны, стреляйте, а то ми о*у*ем искать ее", - заявил один из них.

В России подают жестокие кадры убийства леопарда с названием: "Последние кадры жизни Мурки из Ставропольского края".

РосСМИ говорят, что специалисты долго думали, каким оружием нейтрализовать животное и заявляют, что леопард мог напасть на людей.

"Оповещенные об опасности жители рассказали нам, что в этот момент сами взяли в руке ружья, чтобы в случае чего быть готовым к нападению Мурки. В итоге - животное ликвидировали", - говорится в сообщении.

Из-за ракетной атаке РФ под Киевом пострадала тигрица

11 ноября армия РФ нанесла вред здоровью еще одной редкой представительницы подвида хищников - под Киевом из-за ракетных залпов перепугалась тигрица. Животное забилось об клетку вольера во время воздушной атаки и не смогло встать. По словам специалистов Центра спасения диких животных, у нее либо травмированы задние конечности, либо поврежден позвоночник.

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