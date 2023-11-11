Животное сильно перепугалось из-за взрыва.

Из-за утренней попытки ракетного удара по Киеву, возможно, сломала позвоночник тигрица: животное сильно испугалось взрыва, который устроили оккупанты, и забилось об клетку.

О состоянии "Тигрули" сообщили в Центре спасения диких животных. Она лежит в вольере и не может встать на лапы.

"После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться", - говорится в сообщении зоозащитников.

Тигрице оказали необходимую медицинскую помощь: провели противовоспалительную и обезболивающую терапии. Сейчас за ее состоянием следят. Есть две версии: либо у животного травмированы задние конечности, либо поврежден позвоночник. "Ждем решения врачей относительно дальнейших действий", - говорят в Центре.

Остальные животные не пострадали, но также испугались из-за взрыва.

РФ внезапно атаковала Киев ракетой

Утром жители Киевской области перепугались из-за сильного взрыва, который прогремел до официального объявления о воздушной тревоге. В Воздушных силах ВСУ объяснили, что враг, вероятно, применил "баллистику", поэтому своевременного предупреждения об атаке не было. Об этом заявлял спикер ведомства Юрий Игнат.

Днем в Киевской ОВА уточнили последствия от удара. К счастью, среди людей никто не пострадал. Однако РФ повредила 18 частных жилых домов на Киевщине.

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