В прошлом Наби Рахимов обращался в ЕСПЧ с иском против России, и в 2014 году ему присудили компенсацию в размере 17 тысяч евро.

У застреленного российскими силовиками 11 мая во время незаконного обыска в крымском селе Дубки гражданина Узбекистана Наби Рахимова осталось четверо детей.

Читайте такжеПредставитель омбудсмена Вячеслав Петлеваный: Украинцев в РФ сажают в клетки, ставят на колени, применяют психотропыОб этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

«Чтобы оправдать свои преступные действия, ФСБ уже после убийства возбудила ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Применение этой уголовной статьи в Крыму нарушает нормы МГП (пеждународного гуманитарного права)», – говорится в сообщении.

По информации крымской активистки Мумине Салиевой, сотрудники ФСБ увези в неизвестном направлении супругу Рахимова Сахибу Бурханову и 15-летнего сына.

Известно, что в прошлом Рахимов обращался в Европейский суд по правам человека с иском против России, и в 2014 году ему присудили компенсацию в размере 17 тысяч евро.

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По информации правозащитницы Лутфие Зудиевой, в застреленный был мусульманином. Он зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу для разговения на Ифтар.

По версии силовиков, он оказывал им сопротивление при обыске, но правозащитники не верят в это.

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Автор: Катерина Шварц