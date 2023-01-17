Под предлогом поиска украинских диверсантов враг совершает рейды по населенным пунктам Херсонщины.

Российские оккупанты усиленно ищут своих дезертиров на временно захваченных территориях Украины.

"По имеющейся информации, российские оккупанты усиливают мероприятия по поиску своих дезертиров на временно захваченных территориях", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что под предлогом поиска украинских диверсантов захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.

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Дезертиры в российской армии

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что в Луганской области зафиксировано увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление ими боевых позиций из-за значительных потерь личного состава.

Для удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

1 декабря заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что в Луганской области ежедневно задерживают до 50 российских военнослужащих-дезертиров.

Российские оккупанты на Донбассе уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зэками".