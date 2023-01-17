Российские оккупанты усиленно ищут своих дезертиров на временно захваченных территориях Украины.
"По имеющейся информации, российские оккупанты усиливают мероприятия по поиску своих дезертиров на временно захваченных территориях", - отметили в Генштабе.
Отмечается, что под предлогом поиска украинских диверсантов захватчики совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области.
Дезертиры в российской армии
Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что в Луганской области зафиксировано увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление ими боевых позиций из-за значительных потерь личного состава.
Для удержания контроля над ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.
1 декабря заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что в Луганской области ежедневно задерживают до 50 российских военнослужащих-дезертиров.
Российские оккупанты на Донбассе уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зэками".