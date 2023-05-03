В числе задержанных - бывший заключенный, который вышел на свободу благодаря ЧВК "Вагнер".

В России в Краснодарском крае задержали трех человек, которых подозревают в убийстве аниматоров 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в числе задержанных - бывший заключенный, который вышел на свободу благодаря ЧВК "Вагнер".

По версии следствия, в ночь на 28 апреля подозреваемые (все они были ранее судимы) увидели на дороге автомобиль, в котором находились Чубко и Мостыко. Пресс-служба СК пишет, что тогда подозреваемые решили похитить деньги и другие ценности, а аниматоров - убить. Они сняли со счетов Чубко и Мостыко в разных банкоматах более 180 тысяч рублей, закопали тела аниматоров, а их автомобиль сожгли. Согласно СК, задержанные дали признательные показания, а также начали сотрудничать со следствием.

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