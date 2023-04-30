Самая распиаренная часть оккупационной армии приближается к своему исчезновению.

"Группа Вагнера" уже практически потеряла свое влияние на ход боевых действий в Украине из-за высочайших потерь и отсутствия пополнений.

Об этом сообщил пресс-офицер бригады Нацгвардии "Красная калина" Николай Коваль в эфире телемарафона.

"Столько, сколько мы нанесли им потерь... Им уже нет, откуда брать людей. Реально очень много у них потерь. Я просто вижу, что все поля усеяны их "вагнеровцами", наемниками, а их никто не забирает. И воевать уже некому", – заявил он.

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Вагнеровцы на фронте в Украине

Активное участие "Группы Вагнера" в полномасштабной фазе войны на Донбассе началось в апреле прошлого года. Чтобы нарастить боевой потенциал группировки, ее владелец Евгений Пригожин начал вербовать заключенных в российских тюрьмах.

К середине зимы численность группировки достигла пика, когда ее ряды пополнили до 50 тысяч бывших заключенных. Однако в январе из-за конфликта с Минобороны Пригожина лишили возможности вербовать заключенных, а потери "вагнеровцев" оказались рекордными даже по меркам российской армии.

Недавно Пригожин и сам допустил, что в скором времени "Группа Вагнера" может прекратить существование.

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