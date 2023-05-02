Вместе с Меркуловым в ту ночь под завалами разрушенного дома оказались жившая в нем девушка и ещё один мужчина.

Во время обстрела российскими войсками села Суземка Брянской области был ликвидирован 46-летний "вагнеровец" Сергей Меркулов.

Рашистские Telegram-каналы утверждают, что Меркулов воевал против украинцев не менее полгода и 24 апреля вернулся на родину.

Вместе с Меркуловым в ту ночь под завалами разрушенного дома оказались жившая в нем девушка и ещё один мужчина - их экстренно увезли в больницу.

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Но еще 19 апреля местные СМИ писали о ликвидации в "зоне "СВО" некоего Меркулова из Дятлово Брянской области. Его родственниками утверждалось, что террорист навсегда остался в украинской земли на Донбассе.

Новый обстрел Брянской области - главное

В ночь на 29 апреля 2023 года российские войска открыли артиллерийский огонь по селу Суземка Брянской области из "Точки-У", пытаясь обвинить Украину в провокациях.

А накануне, утром 28 апреля, РФ нанесла удар по многоэтажке Умани, убив больше 30 человек, в том числе 6 детей. OSINT-эксперты из InformNapalm считают целью атаки села - отвлечение внимания граждан РФ от террористического удара по многоэтажке в Умани.

Эксперты указали, что местное население приграничных территорий РФ весьма лояльно относится к российским добровольцам из ВСУ, неоднократно к ним захаживающим, потому русских пытаются таким образом еще и запугать.

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