Деньги прибрала к рукам тетя мужа, но сестра с этим не согласна.

В российском городе Волгоград семья ликвидированного захватчика Валерия Коваленко устроила настоящую войну за денежную компенсацию. Родственники не могут поделить 10 млн рублей.

Об этом пишет местное издание v1.ru.

Сестра "двухсотого" россиянина Любовь рассказала, что его ликвидировали еще в феврале. Пока семья была занята организацией похорон, тетя Валерия присвоила себе все 10 млн рублей компенсации.

По словам сестры, ликвидированного оккупанта растил дедушка, поэтому деньги должен был получить он, а потом поделиться ими с другими членами семьи.

Тете удалось получить компенсацию на законных основаниях. Во время оформления документов женщина предъявила доверенность от деда, а после начисления средств сняла их с банковского счета. Сестра оккупанта возмущена действиями родственницы. Она убеждает, что тетя якобы ненавидела ее брата, не поддерживала с ним связей и обзывала "выродком".

Любовь через суд требует отобрать у тети деньги, но российские юристы имеют пессимистические прогнозы. По словам адвокатов, доверенность была правильно оформлена. Теперь тетя может использовать 10 млн рублей так, как захочет.

Тетя оккупанта неохотно шла на контакт с журналистами, но согласилась на короткий комментарий. Женщина считает своих родственников неадекватами и не хочет о них слышать.

"С ними все выясняйте, я не хочу о них ничего слышать. Это очень неадекватные люди, не хочу даже об этом говорить", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские воины ликвидировали 27-летнего оккупанта из Мурома Пичугина Андрея Михайловича. Захватчик в соцсетях называл украинцев "хохл*ми" и писал другие оскорбления.

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