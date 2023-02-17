На фоне ухода международных брендов Россия традиционно попыталась подсунуть своим гражданам продукты собственных марок.

В России наблюдаются проблемы с ассортиментом средств гигиены и бытовой химии на фоне решения известных иностранных брендов выйти с рынка РФ. Соответствующий выбор продукции для россиян сократился на 16,2%.

Теперь вместо продукции Johnson&Johnson, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, и других известных марок, россиянам предлагают товары местных ритейлеров, пишет The Moscow Times.

Сообщается, что российские производители уже начали кампанию по продвижению своего продукта, заполнив полки магазинов собственными торговыми марками (СМТ). К примеру, в сети "Магнит" доля российских СМТ по итогам 2022 года выросла на 27%, а в непродовольственном сегменте - на 35%.

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Аналогичная динамика наблюдается и в российской сети гипермаркетов "Лента". Там точные цифры не назвали, однако заверили, что продажи такой продукции опережают динамику по известным брендам.

Как отметила глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, у россиян возникли проблемы с покраской волос из-за дефицита красителей, ведь такие бренды как Wella, Londa и Estel - им больше не доступны.

При этом так называемый "параллельный импорт" в расширении ассортимента не помогает.

"Параллельный импорт лишь частично решает задачу поддержания ассортимента и не может быть панацеей", - заявил изданию руководитель одного из отделений магистратуры "Высшей школы экономики" Александр Лебедев.

По его словам, в дальнейшем ассортимент товаров для граждан РФ сократится еще больше.

Бренд Johnson&Johnson официально вышел с России

Напомним, что большая часть всемирно известных брендов по производству средств гигиены, а также косметических продуктов по уходу, решили покинуть Россию в первые месяцы с момента полномасштабной агрессии войск РФ против Украины.

Так, 29 марта 2022 года стало известно, что соответствующее решение приняла американская компания Johnson&Johnson. В структуру J&J входят, в том числе такие бренды, как Carefree, O.B., Clean & Clear, Johnson’s Baby, Listerine, Compeed и другие.

При этом на российском рынке остались такие компании, как Procter&Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. и Kimberly-Clark Corp.

Тогда в России началась настоящая битва за товары в магазинах, а также большой спрос на ассортимент торговых спекулянтов.

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