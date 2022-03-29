Тем не менее, компания J&J продолжит поставлять на российский рынок широкий ассортимент фармацевтических препаратов и медицинских изделий.

Компания Johnson & Johnson приостановила поставки средств личной гигиены в Россию из-за "увеличения масштабов гуманитарного кризиса", вызванного войной в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом отмечается, что компания J&J продолжит поставлять на российский рынок широкий ассортимент фармацевтических препаратов и медицинских изделий.

Одновременно гигант на рынке здравоохранения удвоил свои обязательства по оказанию гуманитарной помощи до 10 миллионов долларов.

Так же сообщается, что компания продолжает поддерживать сотрудников и их семьи в Украине. "Мы по-прежнему надеемся на быстрое решение и будем продолжать следить за необходимостью дополнительной гуманитарной помощи", – заявили в J&J.

Johnson & Johnson входит в число компаний, которые уже прекратили инвестиции и участие в клинических исследованиях в России. В структуру J&J входят в том числе такие брэнды, как Carefree, O.B., Clean & Clear, Johnson’s Baby, Listerine, Compeed и другие.

Многие другие компании приостановили некоторые или все операции в России, но некоторые продолжают продавать там некоторые предметы первой необходимости, в том числе Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. и Kimberly-Clark Corp. При этом в Colgate заявли, что они будут продавать в России только средства гигиены, включая базовую зубную пасту, зубные щетки, мыло и продукты для кормления домашних животных.

При этом стоит отметить, что хотя часть компаний продолжила продавать средства гигиены первой необходимости в России, цены на них существенно выросли. Так, еще 13 марта в Procter & Gamble предупредили, что их продукция в российских магазинах подорожает в среднем на 40%.

Россияне, тем временем, продолжают устраивать настоящие битвы за товары в магазинах, а кое-что и вовсе ищут у спекулянтов.