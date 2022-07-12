Кажется, россияне вернулись в 1990-е - времена, когда многие товары были в дефиците.

Весь мир уже пятый месяц наблюдает, как из России уходят все крупные компании. Цены в магазинах взлетают в космос, а продукты сметают с полок.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Россия стремительно возвращается в 1990-е годы. Забытое слово "дефицит" вновь вошло в лексикон", — отмечают журналисты.

Но президент РФ Владимир Путин в это время постоянно повторяет, что все удачно импортозамещается. Поэтому журналисты проанализировали, чем реально у российских властей получается заменить самые необходимые товары и вообще - получается ли.

Судя по разганяемым прокремлевскими блогерами методичкам, проблема с сахаром уже давно решена в России. Майонез - один из любимых российских продуктов, который вскоре может стать в РФ дефицитным товаром, он сильно подорожал.

Россия импортировала все свое мясо для изготовления паштетов, тушенок, колбас. Теперь, чтобы исправить ситуацию, в РФ в такие продукты добавляют воду.

Есть проблемы в России и с поставками рыбы. Оказывается, морская страна не может обеспечить себя лососем. После того как экспорт из Чили и Фарерских островов прекратился из-за санкций, в российские рестораны начали привозить рыбную полугниль.

Есть проблемы в России и со средствами гигиены. Например, с прокладками. А в косметике из-за санкций вот такое ноу-хау - навозное мыло и тушь для ресниц в виде "пластилина" и щеточки (как у наших бабушек когда-то).

Кроме того, в России заканчивается тара для всех необходимых продуктов питания.

Напомним, ее успели в России открыть сеть фастфуда "Вкусно и точка", которой заменили McDonald's, а уже вляпались в скандал. В логотипе российской сети узнали логотип португальской компании Matosmix, которая занимается кормами для животных.

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