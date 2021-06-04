В Санкт-Петербурге 16-летний подросток выпрыгнул из окна девятого этажа, провалив экзамен.
Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на мойке".
По их данным, девятиклассник получил SMS от учительницы математики: "Ты не сдал". Оно было последним в его телефоне, который обнаружили на месте инцидента.
Подросток остался жив, но получил очень тяжелые травмы.
"Он получил крайне тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую, ушиб головного мозга, от удара у него серьезно повредились внутренние органы", - говорится в сообщении.
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