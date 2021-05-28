В ходе задержания один из насильников напал на сотрудника правоохранительных органов.

В центре Москвы школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их данным, полицейским удалось задержать подозреваемых, пытавшихся изнасиловать несовершеннолетнюю.

В ходе задержания один из злоумышленников напал на сотрудника правоохранительных органов и сломал ему нос.

В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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Автор: Денис Прядко