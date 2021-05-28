Подозреваемых задержали / фото rua.gr
В центре Москвы школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
По их данным, полицейским удалось задержать подозреваемых, пытавшихся изнасиловать несовершеннолетнюю.
В ходе задержания один из злоумышленников напал на сотрудника правоохранительных органов и сломал ему нос.
В настоящее время следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.
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