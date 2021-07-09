В Санкт-Петербурге заметили мужчину на гироскутере, который вез коляску с малышом по проезжей части.
Лихача на камеру заснял водитель проезжавшего мимо автомобиля. Видео инцидента опубликовали в сети.
Как видно на видео, он съезжает с Измайловского моста на зелёный сигнал светофора вместе с автомобилистами, пересекает набережную реки Фонтанки и продолжает движение по Вознесенскому проспекту.
Как удалось установить MK.ru, в коляске находился двухмесячный малыш, о безопасности которого мужчина даже не подумал.
Петербуржцев ошарашил поступок молодого отца. В сети отца назвали идиотом. Нашлись и те, кто пошутил, что пора в Петербурге открывать новую полосу для движения колясочного транспорта.
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