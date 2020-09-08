«Выгоняют» с тротуара. Что ждет любителей сигвеев, самокатов и гироскутеров в Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым «водители» электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев отнесены к полноценным участникам дорожного движения. В документе выписаны их права и обязанности, а также административная ответственность. Что ждет любителей «тихой» езды?

«Водителей» легкого электротранспорта - электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев – ждут большие перемены. Их приравняют к полноценным участникам дорожного движения, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Первый шаг в этом направлении Рада уже сделала. Она приняла в первом чтении соответствующий законопроект («О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)», №3023).

По словам первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлии Клименко, документом предлагается «урегулировать, наконец, статус людей, которые пользуются персональным легким электротранспортом», так как «этих людей в законодательном поле не существует». Законопроект устанавливает для пользователей персонального легкого электротранспорта основные права и обязанности. Кроме того, для этой категории «водителей» четко выписано, где они могут ездить.

Клименко подчеркнула, что законопроектом не предусмотрена сертификация для этого транспорта, получение прав, дополнительных справок… «Самокатчики», по ее словам, будут «передвигаться так же, как передвигаются сейчас - просто они попадают в законодательство и теперь являются полноправными участниками дорожного движения».

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Буква закона

В законе выписано, что к пользователям персонального легкого электротранспорта будут относиться лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Лица, управляющие персональным легким электротранспортом, имеют право:

ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

А также получили основные обязанности:

использовать технически исправный и должным образом оборудованный персональный легкий электротранспорт;

двигаться по дорогам и специальным велосипедным дорожках попутно с общим потоком транспортных средств;

управлять персональным легким электротранспортом, оборудованным звуковым сигналом и светоотражателями. Требование об обязательном оборудовании персонального легкого электротранспорта звуковым сигналом не распространяется на случаи, когда возможность такого оборудования не предусмотрена конструктивным решением производителя;

во время движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, независимо от степени освещения дороги, иметь включенный фонарь (фару) и выделить себя с помощью светоотражающих элементов, которые закрепляются на внешней одежде или другим способом;

не перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозки предусмотрены конструктивным решением производителя персонального легкого электротранспорта;

не пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке;

не допускать случаев управления персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

И еще один важный момент - законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение пользователями персонального легкого электротранспорта правил дорожного движения. Передвижение новой категории «водителей» регулируются Правилами дорожного движения, ответственность за их нарушение устанавливается.

Правительство обяжут в течение трех месяцев со дня опубликования закона (в случае его принятия) привести все нормативно-правовые акты, в том числе относительно ПДД, в соответствие с ним.

Вскоре и в Украине появятся свои правила для любителей электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев / фото facebook.com/MasiNayyem

Все «за», но есть вопросы

Депутат Киевсовета, председатель постоянной экологической комиссии Константин Яловой положительно оценивает поддержку Радой законопроекта, которым определен правовой статус пользователей персонального электротранспорта, их права и обязанности, а также административную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Она символическая - штраф в размере 85 гривен.

«Современную урбанистическую среду уже невозможно представить без альтернативных видов перемещения по городу: электроскутеров и самокатов, сигвеев и моноциклов. Эти средства передвижения освобождают наши улицы от чрезмерного количества автомобилей, а в перспективе будут способствовать снижению загрязнения воздуха вредными выбросами. Их удобство и экологичность делают эти виды транспорта популярными у молодежи. Уверен, что новый закон пойдет на пользу всем участникам дорожного движения, а также даст новый толчок перспективам развития «зеленого» транспорта в нашем городе», - подчеркнул Яловой.

Разделяет мнение депутата и директор AUTO-Consulting Олег Омельницкий. Он также считает законопроект важным, нужным и ко времени.

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«Законопроект вводит в правовое поле пользователей такого вида транспорта и предписывает им соблюдать ПДД. Кроме того, вводится ряд ограничений - езда в состоянии алкогольного опьянения, со смартфоном в руке, без светоотражающих элементов ночью... Этот проект призван навести порядок на дорогах», - отметил Омельницкий.

Эксперт общественной кампании «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов считает, что данная тема назрела давно, но новым законом не все проблемы снимаются.

«Летающие на гироскутерах тинейджеры уже достали. Но выделять им отдельные полосы движения, считаю, рано. Их не так много, хорошо, если 5% населения ими охвачено. Когда количество достигнет хотя бы 10%, то проблема станет актуальной. Пока это скорее хайп для «золотой молодежи». Это как беспилотники - в 2003 году также пытались их урегулировать, но их было слишком мало и от таких законопроектов отмахивались, как от назойливой мухи. Только сейчас эту проблему постепенно регулируют в разных странах мира», - отметил эксперт.

По его словам, остается непонятным, как контролировать выписанные правила: «Полиция не справляется с традиционными участниками дорожного движения, а тут целый новый «клан». Как их ловить и наказывать за нарушения - не понятно».

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что законодательные новшества – лишь рамки, в которые на официальном уровне «усадят» любителей «тихой» езды. Все нюансы будут расписаны Кабмином. Этим, очевидно, займется Министерство внутренних дел.

«Выдача прав водителям легкого электротранспорта не запланирована. Но они должны, как участники дорожного движения, хотя бы пройти обучение правилам этого движения. И им должен быть выдан соответствующий документ. Иначе за что и как их будут наказывать? Этого в законе нет. Конечно, все можно урегулировать подзаконными актами, но будет ли это правильно сделано и неоспоримо в плане судебного производства – большой вопрос. Кроме того, в законе нет ни слова о страховке для новых участников движения. Для водителей авто есть ОСАГО. А кто будет покрывать ущерб, нанесенный самокату по вине автомобилиста? А такие случаи будут, так как самокат будет ездить по краю дороги или обочине. Также в законе нет упоминания о возрастном ограничении «водителей» электротранспорта. Такое недопустимо», - отметил эксперт.

Законопроект принят Радой только в первом чтении, возможно, ко второму чтению в него внесут правки, которыми учтут замечания экспертов и мировую практику. На Западе легкий электротранспорт давно бьет рекорды популярности. Именно поэтому его любителей приобщают к правилам движения, но везде по-разному.

К примеру, в Германии пользоваться таким видом транспорта разрешено с 14 лет, ездить можно только по велосипедным дорожкам, и лишь там, где их нет, по проезжей части. В Дании, Швейцарии, Нидерландах на сигвеях можно кататься не только по велосипедным дорожкам, но и по дорогам общего пользования. Но при выполнении четкого предписания - нужно «транспорт» зарегистрировать, оборудовать светотехникой, иметь водительские права на мопед и соответствующую автогражданку. В Бельгии и во Франции на гироскутерах и моноколесах разрешено ездить по тротуарам, но на минимальной скорости. В Швеции электросредства передвижения допускают только на велодорожки. А в Чехии разрешают ездить по тротуару, но со скоростью пешехода, а по велодорожке – не быстрее велосипедиста. В США в каждом штате свои правила: где-то никаких ограничений, а где-то полный запрет.

Весь мир пытается идти в ногу со временем и не закрывать глаза на появление нового пласта участников дорожного движения. Похоже, вскоре и в Украине появятся свои правила для любителей электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев. А как они будут выписаны и как будут контролироваться – посмотрим.

Нана Черная