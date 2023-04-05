Обойти мобилизацию московские военкоматы соглашались за 1,5 млн рублей.

Из-за войны с Украиной стоимость оформления военных билетов в Москве выросла вдвое.

Сейчас избежать армии можно за полмиллиона рублей. До 2022 года прохождение врачей и "военный" категории В стоили до 250 тыс. рублей, пишет "База".

Процедура получения усложнилась: за полмиллиона теперь не оформляют военный билет, а дают отсрочку от службы на полгода.

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Избежать армии через военкоматы стоит до 6 тыс. евро и по словам посредников: "комиссариаты в качестве оплаты принимают исключительно эту валюту". Зато за 3 млн рублей можно приобрести военный билет о якобы пройденной службе. Обойти мобилизацию московские военкоматы соглашались за 1,5 млн рублей.

Ситуация в России - последние новости

30 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Он предусматривает, что на службу призовут 147 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

В Брянской области РФ "мобик" взял в заложники около 10 военных. Причиной якобы стало то, что накануне мобилизованный узнал, что на войне в Украине ликвидировали его родных.

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