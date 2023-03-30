Российский диктатор вновь увеличил количество призывников на фоне неудач армии РФ в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин вновь решил увеличить количество гробов, которые возвращаются в семьи РФ из украинского фронта, и подписал указ о весеннем призыве в армию.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале РФ. В указе Путина отмечается, что в рамках весеннего призыва в армию по территории всей России военкомы должны нагрести не менее 147 тысяч россиян

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек", - говорится в тексте документа.

Отметим, что каждым новым указом Путин увеличивает количество потенциальных "мертвецов", которые рано или поздно встретят свою погибель на украинском фронте: осенью 2022 года диктатор подписал указ о призыве 120 тысяч человек в российскую армию, а весной прошлого года - заявил о призыве на уровне 134,5 тысячи человек.

Семьи РФ получают с украинского фронта гробы

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину на территории вражеского государства случился могильны "бум" - россияне регулярно получают с украинского фронта гробы с ликвидированными оккупантами.

Однако такой итог для "отминусованных" российских солдат - не самый плохой вариант. К примеру, ЧВК "Вагнер" часто отдает семьям наемников пустые гробы. Известно, что тела российских солдат на полях Украины редко забирают свои же для "достойного" прощания. Чаще их просто бросают или используют для прикрытия.

Также ранее в Белгородской области РФ произошел интересный случай, там гробы российских оккупантов вообще выкинули в мусорку.

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