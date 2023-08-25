Префектура ВАО мотивировала отказ действующими коронавирусными ограничениями.

Соратники российского террориста Игорь Гиркин (Стрелкова) опубликовали фрагмент из ответа заместителя префекта Восточного административного округа Москвы. В нем говорится, что в столице все еще действует указ мэра о режиме повышенной готовности, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Часть ограничений, введенных из-за ковида отменили, но запрет на публичные мероприятия, к которым относятся митинги, в документе сохраняется. В июле 2022 года мэрия Москвы отказалась отменять запрет на митинги в городе.

Соратники Стрелкова хотели провести акцию 29 августа в сквере на Краснобогатырской улице, напротив здания Мосгорсуда. В этот день там будет рассматриваться апелляционная жалоба на арест террориста. 18 августа они подали заявку на митинг.

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Арест Гиркина - подробности

Задержанный в московской квартире террорист и военный преступник Игорь Гиркин не избежал ареста – Мещанский суд Москвы взял его под стражу на два месяца. Следствие требовало арестовать его, ссылаясь на то, что он – известная личность со связями в правоохранительных органах, которая обладает навыками конспирации и может легко скрыться.

После месяца содержания в российском СИЗО бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.

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