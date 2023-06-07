В Москве подросток поджег друга на детской площадке ради пранка. Ребята облили друг друга бензином и решили "прикольнуться". Теперь у пострадавшего 80% ожогов тела, а поджигатель - под арестом.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, семиклассники Артем (пострадавший) и Давид (поджигатель) - близкие друзья. По словам отчима Давида, его пасынок - "добрый парень, со сверстниками раньше не конфликтовал, проблемы были только с учебой". После трагедии родным Давида не удалось конструктивно поговорить с родителями Артема.
За жизнь пострадавшего сейчас продолжают бороться врачи. Пока улучшений в состоянии нет. У школьника, в частности сильно обожженные глаза и дыхательные пути.
Зато Давид находится в следственном изоляторе. Суд арестовал его на два месяца. По данным пабликов, еще до происшествия семиклассник стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за "антиобщественное поведение". На учете также стоит его безработная мать за невыполнение родительских обязательств. На хулигана-подростка уже восемь раз заявляли в полицию.
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Как сообщал УНИАН, ранее в российском городе Мелеуз (Республика Башкортостан) 15-летний восьмиклассник свел счеты с жизнью из-за парикмахерской.
Утром подросток сильно поссорился с родителями, поскольку они заставляли его идти в парикмахерскую постричься, а он этого не хотел. Парень после ссоры ушел из квартиры на эмоциях, а через 3,5 часа его нашли возле дома мертвым.
Перед этим несовершеннолетний житель Белгородской области Российской Федерации лишился кисти одной из рук. Трагический инцидент произошел, когда подросток пытался разобрать снаряд.