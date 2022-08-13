Губернатор области заявил, что пострадавший в тяжелом состоянии в реанимации.

Несовершеннолетний житель Белгородской области Российской Федерации лишился кисти одной из рук. Трагический инцидент произошел, когда подросток пытался разобрать снаряд.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

По его словам, инцидент произошел в приграничном поселке Красный Октябрь. В результате взрыва у подростка повреждены лицо и глаз, он потерял кисть одной из рук. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию и планируют отправить в Москву на лечение.

При этом чиновник призвал родителей Белгородской области следить за детьми.

"Нельзя брать в руки опасные предметы! Пожалуйста, объясните им, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в России военные решили совершить "жест доброй воли" и "освободили" Белгородскую область от жилого частного дома и одной боевой машины пехоты. Экипаж БМП протаранил жилище.

В результате инцидента пострадали люди. Дом сильно разрушен, однако пропагандистские СМИ умалчивают о случившемся и не сообщают о причинах очередного "жеста доброй воли".

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