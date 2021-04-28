Приехавшие на вызов врачи диагноcтировали у мужчины химический ожог.

В Москве паук-птицеед укусил своего хозяина за гениталии.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел, когда пострадавший, разводивший редких пауков, чистил клетку членистоногого.

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После укуса мужчина вызвал на дом скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи диагноcтировали у него химический ожог и посоветовали лечь в больницу, однако хозяин паука отказался от госпитализации.

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Автор: Денис Прядко