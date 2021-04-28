После укуса мужчина вызвал на дом скорую помощь / фото Mash
В Москве паук-птицеед укусил своего хозяина за гениталии.
Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Инцидент произошел, когда пострадавший, разводивший редких пауков, чистил клетку членистоногого.
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После укуса мужчина вызвал на дом скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи диагноcтировали у него химический ожог и посоветовали лечь в больницу, однако хозяин паука отказался от госпитализации.
фото Mash
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