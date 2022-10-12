Ранее россияне оставляли Пугачевой гневные обращения, но в этот раз за нее "вписались" поклонники.

На Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из страны-агрессора. В этот раз к ней публично обратились поклонники и заявили, что они ее любят.

Так, к Пугачевой обратились люди, поддерживающие ее позицию по войне в Украине. В небе появилась надпись: "Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!".

Отметим, впервые к Алле Пугачевой публично обратились со здания телецентра Останкино после того, как она покинула Россию в первые дни полномасштабного вторжения.

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"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за*бала", - появилась надпись на здании.

Так звезде решили отомстить за то, что ее муж открыто поддержал Украину, а она промолчала, очевидно, согласившись с его позицией. Затем подобная гневная надпись появилась еще раз, после возвращения Пугачевой в Россию. Во второй раз она была с отсылкой к тому, что на родину именитая певица вернулась без Максима Галкина.

И третий раз к ней обратились уже поклонники после того, как она вновь уехала из РФ, так как ее детей начали травить в школе из-за осуждения звездной четы преступного режима Кремля.

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