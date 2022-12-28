Странная скульптура умеет играть на барабане, который, кстати, также сделали из фекалий.

В Якутии (РФ) скульптор Михаил Боппасов слепил кролика из перегноя и научил его играть на барабане.

Как сообщает местное издание Yakutia.Info, автор "творения" считает, что кролик из фекалий "несет в себе некий тайный смысл". Странную скульптуру связали с войной, ведь "барабан в военное время используется для подачи различных сигналов".

"Какой скрытый посыл таится в барабанном стуке кролика из навоза? Возможно, мы поймем это только по мере развития событий следующего года", - говорится в сообщении.

Видео дня

Местные изрядно радуются инсталляции с перегноя: охотно фотографируются и аплодируют "таланту" кролика-музыканта.

Новости "русского мира": что происходит в РФ

Россия живет нескончаемым потоком трэш-новостей. В частности, недавно Учитель из Новосибирской области РФ устроил своим ученикам прощальную алко-вечеринку. В разгар веселья в квартиру пришли их родители и полиция.

А в Москве несовершеннолетняя девушка призналась, что мать на протяжении трех лет продавала ее дочь клиентам. Девочка пожаловалась в соцзащиту только сейчас, последней каплей стала БДСМ-сессия.

Перед этим во Владимирской области России мать заставляла дочь повеситься за то, что та встречается с украинцем.

Вас также могут заинтересовать новости: