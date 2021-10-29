Кроме того, администрация школы вызвала специальную службу, чтобы "отравить подвал", где живут кошки.

Директора московской школы обвинили в замуровывании кошек в подвале учебного заведения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила зоозащитница Анна Фельдман.

По ее словам, мужчина заблокировал кошкам, живущим в подвале школы, выходы на улицу. Кроме того, администрация школы вызвала специальную службу, чтобы "отравить подвал". Специалисты должны приехать 3 ноября.

"Полиция равнодушно отнеслась к заявлениям плачущих бабушек-кормилиц, а охранники посмеялись. В таком вот мире живем. Смерть живых существ - это весело, смешно и, как бы это сказать, узаконено", - написала Фельдман.

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Напомним, в Республике Мордовия (РФ) мужчина устроил стрельбу по кошкам во дворе жилого многоквартирного дома.

На кадрах видно, как человек около автомобиля с открытым багажником держит в руках что-то, похожее на ружье или винтовку, и стреляет, когда мимо как раз пробегает кошка. При этом в нескольких метрах от стрелка бегут еще и дети - по данным местных пабликов, все происходило неподалеку от детской площадки.

Автор: Денис Прядко