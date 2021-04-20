Жительница Челябинска оставила в квартире 40 кошек без еды и воды, а сама ушла в запой на два месяца.
Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
Известно, что соседи неоднократно жаловались на сильный запах из квартиры.
Когда спасатели вскрыли дверь, то обнаружили там 30 голодных кошек и несколько мертвых животных. По предварительным данным, кошки начали поедать друг друга.
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Как сообщают очевидцы, когда квартиру открыли, кошки побежали на улицу пить воду из луж.
В конечном счете в ветеринарной клинике оказались всего 20 животных, они истощены, больны. У некоторых из них переломы конечностей, черепно-мозговые травмы.
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