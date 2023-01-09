Медики несколько дней пытались спасти военного.

В одной из воинских частей Москвы нашли повешенным военного из оккупированного Луганска Виталия В.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, Новости", 33-летний Виталий якобы проходил службу в "ЛНР", но в последнее время находился на территории Александровских казарм возле Подольского шоссе в Москве. Там же он встретил Новый год, а вечером 3 января военного забрали на скорой с асфиксией и отеком мозга.

По данным канала, сослуживцы обнаружили военного повешенным в одной из казарм. 4 дня врачи пытались его спасти, но не смогли. Он умер 7 января. Московская полиция проводит проверку.

Видео дня

Самоубийства в рядах российской армии

В последнее время среди российских оккупантов участились самоубийства. В некоторых из них замешаны "кадыровцы".

Недавно стало известно, что в так называемой "ЛНР" повесился один из российских "мобиков". В предсмертной записке он пожаловался на произвол "кадыровцев" и заявил, что тиктокеры из батальона "Ахмат" насилуют россиян.

После этого еще один российский оккупант Вадим Сергеев подорвал себя на гранате, пытаясь отомстить "кадыровцам". Они требовали от него деньги, угрожая изнасилованием жены и матери.

Вас также могут заинтересовать новости: