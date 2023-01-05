Российский оккупант Вадим Сергеев подорвал себя гранатой, пытаясь отомстить "кадыровцам". Это уже второй подобный случай за последние несколько дней.
Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, инцидент произошел 24 декабря в оккупированной Васильевском районе Запорожской области. В распоряжении журналиста появились документы по объяснению произошедшего.
В тот день к Сергееву подошли два сослуживца Далгат Мирзоев и Ринат Урашев. Они начали требовать от оккупанта долг. Впрочем Сергеев отрицал, что задолжал двум оккупантам.
Но Мирзоев и Урашев не отступали. Они требовали, чтобы Сергеев отдал им долг с процентами, иначе к его жене и матери в Ростов-на-Дону поразит "кадыровцы" и изнасилуют их.
Оккупант не выдержал давления, вынул гранату и привел ее в действие. От полученных травм Сергеев погиб на месте, а вымогатели получили ранения. Высшее командование в объяснительной написало, что она "никому не интересна".
"Написать, что подорвался из-за халатности. Урашева и Мирзоева - на передовую!",- говорится в документе.
"Кадыровцы" на войне против Украины
"Кадыровцы" не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а выполняют функции заградительных отрядов. Именно поэтому большинство из них "хозяйничает" в оккупированных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с "кадыровцами".
Вчера стало известно, что в так называемой "ЛНР" повесился один из российских "мобиков". В предсмертной записке он пожаловался на произвол "кадыровцев" и заявил, что тиктокеры из батальона "Ахмат" насилуют россиян.