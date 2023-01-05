Россиянин не выдержал давления и угроз сексуальным насилием.

Российский оккупант Вадим Сергеев подорвал себя гранатой, пытаясь отомстить "кадыровцам". Это уже второй подобный случай за последние несколько дней.

Как сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, инцидент произошел 24 декабря в оккупированной Васильевском районе Запорожской области. В распоряжении журналиста появились документы по объяснению произошедшего.

В тот день к Сергееву подошли два сослуживца Далгат Мирзоев и Ринат Урашев. Они начали требовать от оккупанта долг. Впрочем Сергеев отрицал, что задолжал двум оккупантам.

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Но Мирзоев и Урашев не отступали. Они требовали, чтобы Сергеев отдал им долг с процентами, иначе к его жене и матери в Ростов-на-Дону поразит "кадыровцы" и изнасилуют их.

Оккупант не выдержал давления, вынул гранату и привел ее в действие. От полученных травм Сергеев погиб на месте, а вымогатели получили ранения. Высшее командование в объяснительной написало, что она "никому не интересна".

"Написать, что подорвался из-за халатности. Урашева и Мирзоева - на передовую!",- говорится в документе.

"Кадыровцы" на войне против Украины

"Кадыровцы" не принимают непосредственного участия в боевых действиях, а выполняют функции заградительных отрядов. Именно поэтому большинство из них "хозяйничает" в оккупированных городах. Недавно вблизи Токмака Запорожской области ВСУ запустили "салют" по штабу с "кадыровцами".

Вчера стало известно, что в так называемой "ЛНР" повесился один из российских "мобиков". В предсмертной записке он пожаловался на произвол "кадыровцев" и заявил, что тиктокеры из батальона "Ахмат" насилуют россиян.

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