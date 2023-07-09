На одном из них якобы действовали несколько "диверсионно-разведовательных" групп Украины.

В Минобороны РФ проболтались о трех направлениях, где активнее всего действуют Вооруженные сил Украины.

Как уточнило вражеское министерство в рамках своей сводки 9 июля, наступление идет на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях.

Также Минобороны РФ объявило, что на одном их них оккупанты заблокировали две украинские ДРГ.

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"На Краснолиманском направлении пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - говорится в сообщениии.

Отметим, что украинцам следует ориентироваться на официальные данные Генштаба Украины. Сегодня утром там уточнили, на каких точках фронта "горячее всего".

В РФ заявили, что контрнаступление ВСУ "не прекращается"

Напомним, что на этой неделе российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков также "удивил" инсайдом о том, что армия Украины продолжает активно действовать на фронте.

По его словам, "контрнаступление не прекращается", идет переброска дополнительных сил ВСУ на Запорожское направление. Террорист также распереживался, что соответствующие процессы идут в очень интенсивном режиме.

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