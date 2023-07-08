Оккупанты безуспешно пытались действовать в районе нескольких населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

В течение суток на Лиманском направлении противник пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, но безуспешно. Также нанес авиационные удары возле Невского Луганской области и Спорного Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

В Генштабе сообщили, что на Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Там же нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дружковки и Белой Горы.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой, Луганской, Сумской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей.

Общие потери "живой силы" россиян в Украине превысили 233 тысяч

Как сообщал УНИАН, вчера ВСУ ликвидировали еще 630 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения их потери ориентировочно составили 233 440 человек.

Также уничтожено много вражеской техники. С начала полномасштабного вторжения уничтожено 4074 танков, 7953 боевых бронированных машин, 4346 артиллерийских систем, 661 реактивная система залпового огня, 410 установок ПВО, 3666 БПЛА оперативно-тактического уровня, 6914 автомобилей и автоцистерн, 619 единиц специальной техники.

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