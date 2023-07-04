Российский террорист сослался на свои источники информации.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) "удивил" информацией о том, что наступление ВСУ "не прекращается".

В своем Telegram он оспорил российскую повестку о том, что боевые действия на фронте "затихают": "По имеющимся у меня сведениям, ни о каком прекращении наступления ВСУ речи пока не идет", - указал он.

Более того, ситуация на Запорожском направлении для оккупантов обостряется: отмечается интенсивная переброска подкреплений украинской армии, заявил Гиркин.

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"Противник интенсивно перебрасывает на Запорожский фронт подкрепления и боеприпасы в очень интенсивном режиме", - констатировал он.

Гиркин объявил, что в Кремле назревают переговоры о мире с Украиной

Напомним, что накануне террорист Гиркин отметился яростной критикой Кремля в связи со слухами, что власти РФ находятся на предварительном этапе подготовки к переговорам о заключении "мирного договора" с Украиной.

Гиркин обвинил Кремль и лидера РФ в том, что они живут на "планете розовых пони" и высмеял вероятность, что Украина согласиться говорить с Москвой, с учетом успехов ВСУ на фронте. Террорист считает, что пока крупные города "за армией Украины", затея Кремля - провальная.

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