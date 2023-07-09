Противники потерпели провалы на ряде направлений, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки российские захватчики на Лиманском направлении вели штурмовые действия и пытались вытеснить украинских воинов с их позиций возле села Веселое Донецкой области, но не имели успехов.

На Шахтерском направлении противники тщетно пытались двигаться вперед в районе Благодатного Донецкой области, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке, опубликованной в воскресенье утром, 9 июля.

По его данным, оккупанты на Купянском направлении пытались наступать возле Стельмаховки, Берестового и Новоселовского Луганской области, но наши воины стойко обороняются и отразили все вражеские атаки.

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На Марьинском направлении противник, применяя артиллерию, пытался идти в атаки у Марьинки, но не достиг успехов.

На Авдеевском направлении противники тщетно пытались двигаться вперед в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Степное и Новокалиново Донецкой области.

"Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений", - отмечается в сводке.

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Утром 8 июля Генштаб ВСУ сообщал, что враг сосредоточил главные усилия на Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлении. По его данным, на востоке нашего государства было более 25 боев.

Стоит отметить, что контрнаступление Украины продолжается. В Генштабе сообщали, что наши воины продолжают двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Также руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что враги очень существенно прижаты на Запорожском направлении.

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