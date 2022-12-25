По свидетельствам очевидцев, взрывы прогремели в районе местного аэродрома.

В ночь на 25 декабря в российском Курске в районе аэродрома произошел "хлопок". Очевидцы заявляют о нескольких взрывах.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышки вблизи аэродрома и громкие звуки взрывов.

Камеры зафиксировали взрыв на видео около 4 часов утра. В комментариях местные заявили, что в городе ночью было "тревожно". Впрочем, некоторые жители Курска начали убеждать, что это звуки грозы, а другие уверяли, что "работает ПВО".

Видео дня

Напомним что на восточной окраине Курска расположен аэродром "Халино". С начала полномасштабной войны русские закрыли его для гражданских полетов. На аэродроме базируют российские истребители, которые бомбят Украину.

"Хлопок" на российских авиабазах

В течение последних нескольких недель в России удивительным образом неизвестные дроны падают на авиабазы оккупантов. Таких атак было несколько.

В ночь на 5 декабря "хлопок" произошел под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще "ничего не начинали". В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыва на российском военном аэродроме Энгельс, подчеркнул, что за то, что происходит на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

6 декабря парад "хлопка" продолжился - неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют.

Кроме того, аналитики Института изучения войны предполагают, что серию взрывов на стратегических российских авиабазах в Энгельсе и под Рязанью устроили украинские силы.

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