Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты останутся закрытыми.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Росавиация продлила запрет на полеты в 11 городов страны-агрессора.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты останутся закрытыми минимум до 2 января 2023 года.

В качестве альтернативы Росавиация рекомендует аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Ограничения на полеты страна-агрессор продляет уже в 50-й раз.

Война в Украине и зпрет на полеты в РФ:

Впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину. Полеты в ряд аэропортов на юге России были ограничены с 03:45 ч. 24 февраля 2022 года по московскому времени.

С момента начала войны в Украине Россия регулярно продлевает запрет на полеты в российские города.

Война в Украине и крах российского авиапарка:

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, Евросоюз, США и ряд других стран ввели антироссийские санкции, которые мощно ударили по гражданской авиации России.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, а большинство авиаперевозчиков мира прекратили летать в Россию. Кроме того, Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ.

В первом квартале 2022 года российские авиакомпании понесли рекордные за последние восемь лет убытки, которые достигли 61,1 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов).

28 марта 2022 года истек крайний срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти $10 млрд. Россия признла, что украденные самолеты никогда не смогут покинуть территорию РФ.

В июне издание Washington Post сообщало, что российские авиакомпании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов.

1 августа пилотам самолетов в РФ позволили тормозить двигателем для сохранения колодок. Также сообщалось, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

4 октября 2022 года крупнейшая лизинговая компания мира подала иск из-за украденных Россией самолетов.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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