Среди российских блогеров произошел переполох, они понимают, что Москва в зоне риска.

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что серию взрывов на стратегических российских авиабазах в Энгельсе и под Рязанью устроили украинские силы. Оба аэродрома расположены в глубоком тылу врага.

Как отмечается в сводке ISW 6 декабря, Украина, возможно, пыталась сорвать российскую кампанию нанесения ракетных ударов по своей инфраструктуре.

"Украинские войска, вероятно, нанесли удары по двух российских стратегических авиабазах 5 декабря, нанеся незначительные повреждения, продемонстрировав при этом способность Украины нанести удар по русским тылам и, возможно, сорвать кампанию ударов России по украинской инфраструктуре", - отмечают аналитики.

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Взрывы на тыловых аэродромах наделали шума среди сообщества российских блоггеров, которое пришло к выводу, что "Москва находится под угрозой с украинской территории".

"Бавовна" на российских авиабазах

В ночь на 5 декабря "хлопок" произошел под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще "ничего не начинали".

"Произошли "хлопки", которые все чаще на территории России происходят. Как бы враг ни хотел - мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти события. Им надо почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может, это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыва на российском военном аэродроме Энгельс, подчеркнул, что за то, что происходит на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

6 декабря парад "хлопка" продолжился - неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске. Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. Пожар ликвидируют.

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