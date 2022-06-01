Также США будут поддерживать возможности защититься от российской агрессии.

Соединенные Штаты усилят санкции против России из-за попыток Кремля "установить институциональный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области".

Как пишет Голос Америки, об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга во вторник, 31 мая.

По его словам, Кремль, очевидно, рассматривает несколько подходов: "От признания так называемых "народных республик", как Россия уже сделала, применив силу в Донецке и Луганске, к попытке аннексии, как Россия сделала в Крыму".

Поскольку эти сценарии уже известны, то по словам представителя Государственного департамента, США начинают бить тревогу на опережение еще и из-за того указа, который "в одностороннем порядке принял президент Путин, и который делает возможным в ускоренном порядке выдавать российские паспорта гражданам Украины".

По словам Прайса, существуют многочисленные сообщения о том, что в Херсонской области российская власть силой сместила представителей легитимной украинской власти и установила своих марионеток, которые публично призывают к включению Херсонской области в состав России к концу года.

"Также, согласно многим сообщениям, Россия заставляет жителей Херсонской области принять рубль вместо украинской валюты", – подчеркнул представитель внешнеполитической службы США.

Кроме этого, Россия взяла под свой контроль по меньшей мере 25 радиопередающих станций в этой части Украины. Эти мощности, по словам Прайса, нужны россиянам, прежде всего, для того, чтобы передавать пророссийский медийный контент и уменьшить антироссийские чувства украинцев и сопротивление оккупационной власти.

Не остались незамеченными в Вашингтоне и визиты высоких российских чиновников в Херсон, которые говорят, что "Херсон займет достойное место в нашей русской родине", или что "Херсон останется в России навсегда".

Прайс отметил, что Россия также намекнула на то, что она может создать "Херсонскую народную республику", проведя "сфабрикованный "референдум" по образцу тех, что она проводила в Донецке и Луганске, и на основании которых она провозгласила их "Донецкой" и "Луганской народными республиками".

России не хватает легитимности на этих территориях, потому что украинцы сопротивляются и отказываются от сотрудничества с оккупационным режимом, а значит, ее цели на юге Украины провалились, считает Прайс.

"Содержание Херсона силой, вероятно, по мнению Кремля, создаст сухопутный мост в Крым и предоставит возможность провозгласить "победу" для своей внутренней аудитории и оправдать гибель сотен тысяч людей, чьи жизни унесла война, которую начал Путин по собственному выбору", – сказал Прайс.

По словам спикера, США будут поддерживать возможности защититься от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное продвижение ВСУ на Херсонском направлении.

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