Российские оккупанты намерены провести фейковый референдум в разбомбленном Мариуполе, чтобы якобы присоединить его к Российской Федерации. Предварительно известна дата - 15 мая.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, 15 мая как дату проведения псевдоремерендума назвал самоназванный мэр.
"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – заявил Андрющенко.
При этом он отметил, что таким образом оккупанты хотят интегрировать Мариуполь в РФ в составе "ДНР".
"Первый шаг – переход на русский код мобильной связи. Теперь в ДНР должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области", - указал советник мэра.
Кроме того, он напомнил, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе подписывают "Мариуполь. Ростовская область".
Оккупация Мариуполя - что известно
Российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.
16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Под завалами погибло около 300 человек.
1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".
3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.
8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.
При этом российские оккупанты пытаются скрыть настоящее количество погибших в Мариуполе. Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами".
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