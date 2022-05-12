Петр Андрющенко отметил, что таким образом оккупанты хотят ускоренно "присоединить" город к РФ.

Российские оккупанты намерены провести фейковый референдум в разбомбленном Мариуполе, чтобы якобы присоединить его к Российской Федерации. Предварительно известна дата - 15 мая.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, 15 мая как дату проведения псевдоремерендума назвал самоназванный мэр.

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть – продолжаем отслеживать и фиксировать", – заявил Андрющенко.

При этом он отметил, что таким образом оккупанты хотят интегрировать Мариуполь в РФ в составе "ДНР".

"Первый шаг – переход на русский код мобильной связи. Теперь в ДНР должны зайти российские банки и учреждения высшего образования. По учреждениям высшего образования будет определен Россией отдельный перечень институтов, которые не только будут осуществлять зачисление детей с оккупированных территорий, но и непосредственно работать на территории области", - указал советник мэра.

Кроме того, он напомнил, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе подписывают "Мариуполь. Ростовская область".

Оккупация Мариуполя - что известно

Российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Под завалами погибло около 300 человек.

1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.

При этом российские оккупанты пытаются скрыть настоящее количество погибших в Мариуполе. Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами".

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