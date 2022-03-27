В Совфеде и Госдуме прокомментировали заявление главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о планах провести "референдум" о вхождении в состав РФ.
Как сообщил в комментарии "РИА Новости" глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, поскольку РФ признала "Л/ДНР", их органы "власти" вправе принимать любые решения в соответствии со своими "конституциями".
В то же время председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что для референдума о вхождении "ЛНР" в состав России сейчас неподходящее время, пишет ТАСС.
"Вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", - сказал Калашников.
Как сообщал УНІАН, ранее сегодня пропагандистские ресурсы "ЛНР" распространили заявление Леонида Пасечника о том, что в ближайшее время пройдет референдум о вхождении "ЛНР" в состав России.
"Я думаю, что в ближайшее время будет проведен референдум", — сказал Пасечник.
Как сообщалось, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛДНР". 22 февраля Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с боевиками.
В тот же день Совет Федерации РФ разрешил ввести туда российские войска. Это решение представили как "миротворческую миссию".
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.