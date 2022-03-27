Для референдума о вхождении "ЛНР" в состав России сейчас неподходящее время, считают в Госдуме.

В Совфеде и Госдуме прокомментировали заявление главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о планах провести "референдум" о вхождении в состав РФ.

Как сообщил в комментарии "РИА Новости" глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, поскольку РФ признала "Л/ДНР", их органы "власти" вправе принимать любые решения в соответствии со своими "конституциями".

В то же время председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что для референдума о вхождении "ЛНР" в состав России сейчас неподходящее время, пишет ТАСС.

"Вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", - сказал Калашников.

Как сообщал УНІАН, ранее сегодня пропагандистские ресурсы "ЛНР" распространили заявление Леонида Пасечника о том, что в ближайшее время пройдет референдум о вхождении "ЛНР" в состав России.

"Я думаю, что в ближайшее время будет проведен референдум", — сказал Пасечник.

Как сообщалось, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛДНР". 22 февраля Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с боевиками.

В тот же день Совет Федерации РФ разрешил ввести туда российские войска. Это решение представили как "миротворческую миссию".

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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