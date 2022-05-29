Поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "к следующему году".
Об этом пишет Reuters.
Процесс, по его словам, может включать референдум, хотя еще недавно говорил о том, что в этом нет необходимости.
На вопрос о сроках присоединения к России он ответил: "К осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела".
Стремоусов сообщил российским пропагандистам СМИ 11 мая, что Херсон попросит Путина включить его в состав России к концу 2022 года. Он сказал тогда: "Референдумов не будет".
Однако в своем комментарии Reuters он сказал, что "голосование" может состояться.
"Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не будет завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области", — сказал он.
Стремусов возмутился неспособностью русских войск захватить Николаев.
"Как только мы освободимся от николаевской группировки (украинских сил), которая постоянно обстреливает Херсон, когда мы возьмем Николаевскую область и освободим наших коллег и граждан в Николаевской и Одесской областях, сделать это будет намного проще", - заявил он.
Но, несмотря на военную ситуацию, фактическое незаконное присоединение Херсона к России идет быстрыми темпами.
В среду Путин подписал указ, позволяющий жителям Херсона и соседней Запорожской области в ускоренном порядке получить российское гражданство.
Российские банки и операторы мобильной связи объявили о планах начать работу в регионе, где украинские телеканалы были заменены российскими государственными СМИ.
6 мая глава правящей в России партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил во время визита в Херсон, что Россия останется в регионе "навсегда".
Местная пророссийская администрация пообещала, что Херсон перейдет на российский рубль, после переходного периода, когда будут приниматься и рубль, и украинская гривна.