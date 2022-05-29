По словам предателя Стремоусова, "судьба" оккупированной области будет решатся через "референдум".

Поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "к следующему году".

Об этом пишет Reuters.

Процесс, по его словам, может включать референдум, хотя еще недавно говорил о том, что в этом нет необходимости.

На вопрос о сроках присоединения к России он ответил: "К осени этого не произойдет. Мы готовим административную систему, а потом ближе к следующему году посмотрим, как обстоят дела".

Стремоусов сообщил российским пропагандистам СМИ 11 мая, что Херсон попросит Путина включить его в состав России к концу 2022 года. Он сказал тогда: "Референдумов не будет".

Однако в своем комментарии Reuters он сказал, что "голосование" может состояться.

"Мы объявим позже, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не будет завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области", — сказал он.

Стремусов возмутился неспособностью русских войск захватить Николаев.

"Как только мы освободимся от николаевской группировки (украинских сил), которая постоянно обстреливает Херсон, когда мы возьмем Николаевскую область и освободим наших коллег и граждан в Николаевской и Одесской областях, сделать это будет намного проще", - заявил он.

Но, несмотря на военную ситуацию, фактическое незаконное присоединение Херсона к России идет быстрыми темпами.

В среду Путин подписал указ, позволяющий жителям Херсона и соседней Запорожской области в ускоренном порядке получить российское гражданство.

Российские банки и операторы мобильной связи объявили о планах начать работу в регионе, где украинские телеканалы были заменены российскими государственными СМИ.

6 мая глава правящей в России партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил во время визита в Херсон, что Россия останется в регионе "навсегда".

Местная пророссийская администрация пообещала, что Херсон перейдет на российский рубль, после переходного периода, когда будут приниматься и рубль, и украинская гривна.

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