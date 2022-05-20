Адрей Клишас заявил, что "право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий".

В Российской Федерации открыто говорят о присвоении территорий Запорожской и Херсонской областей Украины. Легализовать свои незаконные действия россияне планируют по старому сценарию фейкового референдума.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

По его словам, "право решать, жить ли дальше с Россией, имеют жители всех захваченных РФ украинских территорий".

"Право определить свою судьбу, жить ли дальше вместе с Россией, имеют не только граждане суверенных "ДНР" и "ЛНР", но и жители Херсонского региона, Запорожья, всех территорий, где прошла денацификация и люди получили право определить свое будущее", - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия в 2014 году на основании псевдореферендума присвоила украинский Крым.

Как ранее сообщал УНИАН, Генштаб ВСУ еще в конце марта сообщил о псевдореферендуме, который оккупанты хотят провести в Херсонской области. С этой целью враги собирали данные жителей Херсонщины и Николаевщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перестанет вести переговоры с РФ, если состоится так называемый "референдум". После этого в МИД России открестились от слов о псевдореферендуме.

16 мая стало известно, что из России оккупантам поступило указание готовить оккупированное Запорожье и Херсон к референдуму через несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: