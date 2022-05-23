Мужчина признался, что хочет жить в Украине.

Пожилой житель Херсона удивил пропагандистов, которых привезла в город российская оккупационная администрация. В общении с ними мужчина признался, что хочет жить в Украине. Такой ответ явно не входил в планы оккупантов.

Соответствующее видео распространили херсонские Телеграм-паблики.

"Захватили эту территорию, на каком основании? Какие здесь "бандеровцы"? Здесь "бандеровцев" нет. Я русский, родился в Якутии, дальше что? И меня здесь убьют", - заявил мужчина.

Реагируя на это, пропагандистка сказала, что "хочет показать, чего вы хотите".

"Я хочу жить в Украине", - коротко ответил ей херсонец.

Как сообщал УНИАН, по словам мэра Херсона Игоря Колыхаева, оккупанты хотят аннексировать Херсонскую область по так называемому "крымскому" сценарию. Однако они пока не планируют проводить "референдумы".

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