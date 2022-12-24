Предварительной причиной возгорания считается неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенная печь.

В доме престарелых Кемеровской области ночью случился крупный пожар. По данным Коммерсантъ, погибло 20 человек из 26 проживающих в здании.

Площать пожара составила 180 кв. м. По информации российских агентств, предварительной причиной возгорания считается неисправный обогреватель или оставленная на ночь непогашенная печь.

Здание выгорело почти полностью, отмечает Baza.

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Изначально СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Позже были возбуждены дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Собеседник "Интерфакса" в экстренных службах сообщал, что сгоревшее здание использовалось как приют для бездомных.

Пожары в России

Как писал УНИАН, в ТЦ "МегаХимки" в Подмосковье произошел пожар и последовали взрывы, в результате чего обрушились перекрытия ТЦ. Вслед за этим загорелся шинный комбинат в российском Барнауле. Предприятие производит шины под известным брендом Nortec.

Перед этим в Брянской области России загорелись резервуары с нефтепродуктами.

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